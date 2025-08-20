Sepa usted el significado que tiene la Canoa que forma parte de los premios del Travers Stakes

Suscríbete a nuestros canales

Llega el penúltimo sábado del mitin de verano del hipódromo de Saratoga, con una de las pruebas más emblemáticas y longevas en Estados Unidos. El Travers Stakes (G1) que se corre a distancia de 2.000 metros en pista de arena, y tendrá una bolsa de $1.250.000 a repartir entre los participantes.

Travers Stakes con premios emblemáticos

Uno de los premios más importantes y de gran relevancia es la Copa Man o' War, un trofeo de oro macizo que se otorga al ganador de la Travers. Creado en 1920 por Tiffany & Co., el trofeo se encargó para la carrera de match entre Man o' War, ganador de la Travers en 1920, y Sir Barton, ganador de la Triple Corona en 1919. Man o' War ganó la competición por 7 cuerpos y bebió de la copa en el Círculo de Ganadores tras su victoria.

NYRA

En 1936, el trofeo fue donado al Hipódromo de Saratoga y, desde entonces, se ha entregado a las parejas ganadoras de Travers cada año. El nombre del caballo ganador queda grabado en el interior del cuenco para siempre.

El ganador de la carrera recibe una manta de claveles de aproximadamente 3 metros de largo, que requiere unas 1500 flores y se coloca sobre la cruz. La manta es roja, con un borde de claveles blancos y una gran "T" también blanca. Los claveles son rojos y blancos, los colores del hipódromo de Saratoga.

Las conexiones ganadoras también reciben una estatua de jockey de césped pintada a medida con los colores de seda del propietario ganador para exhibirse en la entrada del hipódromo durante el próximo año.

El Travers Stakes y la "canoa" en el lago de Saratoga

La fábula de la canoa de Saratoga tiene orígenes turbios. Ya en 1927, informes periodísticos mencionaban una canoa en el lago interior; algunos la interpretaron como señal de que se acercaba la temporada de carreras, mientras que otros especulaban que la embarcación transportaría a los apostadores desafortunados a casa a través del río Hudson.

NYRA

En 1962, los aficionados regresaron y descubrieron que la pintura azul original había sido cubierta con los colores de Calumet Farm, cuyo caballo, Beau Prince, había ganado el Travers de 1961. Desde entonces, cada año, los colores del propietario ganador del Travers se han pintado en la canoa, que flota tranquilamente en el lago durante el año siguiente.

La canoa ha sido un elemento fijo en la pista desde 1926.

El Travers y los montos a repartir a los ganadores

Como es conocido, esta carrera es el punto culminante de la reunión de competencias de verano en Saratoga, al igual que el Belmont Stakes lo es de la reunión de primavera en Belmont Park. La bolsa se incrementó a $1,000,000 en 1999 y luego a $1,250,000 en 2014. La bolsa para la renovación de 2015 se incrementó a $1,600,000 debido a la presencia del ganador de la Triple Corona, American Pharoah, que cayó derrotado por el ejemplar Keen Ice, con la monta del jinete venezolano Javier Castellano, quien posee el récord con más victorias en este evento.

Para la presente edición tendrá la bolsa de $1.250.000 que se ha mantenido después de la carrera de 2015. El ganador recibirá $687,500, $250,000 el segundo lugar, $150,000 el tercer lugar, $75,000 para el cuarto, $50,000 para el quinto.

Y en el caso de haber seis o más participantes recibirían 37,500 para el resto de las posiciones.