Skippylongstocking va por el Hat-trick en el millón de dólares en este hipódromo

Este viernes el hipódromo de Charles Town montó una cartelera de 13 competencias a partir de las 5:00 p.m., que incluyó ocho Stakes de los cuales dos son de grado, que serán las coestelares. El Charles Town Oaks (G2) y el Charles Town Classic (G2), donde Skippylongstocking buscará su tercera victoria consecutiva en este evento que repartirá un millón de dólares.

Skippylongstocking busca la tercera victoria en el Charles Town Classic

Skippylongstocking, aspira a convertirse en el primer ganador tricampeón del Charles Town Classic (G2) cuando el caballo de 6 años compita en la carrera de 1 millón de dólares la noche del viernes 22 de agosto.

Desde que se inauguró el Charles Town Classic en 2009, cuatro caballos se han convertido en ganadores dobles en carreras consecutivas de la competencia de 1.800 metros; Researcher (2009-10), Imperative (2014-17), Art Collector (2021-22) y Skippylongstocking (2023-24). Ahora, este último tiene la oportunidad de erigirse como el caballo con más victorias en la carrera más lucrativa de West Virginia.

Skippylongstocking, tendrá como rivales a siete machos clasificados, entre los cuales destacan los ganadores de Stakes, Banishing, Awesome Aaron, Alexander Helios, Komorebino Omoide y Trademark. Este grupo incluye a Willy D’s y Gould’s Gold.

Skippylongstocking, es un macho de 6 años hijo de Exaggerator, Propiedad de Daniel Alonso, que es presentado por Saffie Joseph Jr., y que llevará en su lomo al jinete José Luis Ortiz, dominó las dos últimas carreras. Rápidamente se puso en cabeza en ambas, superó por cinco cuerpos en la de 2023 y por la misma ventaja en la del año pasado.

Skippylongstocking, no ha ganado en 11 carreras de Grado 1, aunque ha conseguido cuatro lugares de primer nivel al participar en el Pegasus World Cup Invitational 2025 (G1), el Stephen Foster Stakes 2025 (G1), la Breeders' Cup Dirt Mile 2023 (G1) y el Belmont Stakes 2022 (G1).

Tiene un récord de 11 victorias, 3 segundos y 7 terceros en 33 aperturas en total con ganancias de casi $3.7 millones. La hora de inicio para el Charles Town Classic, la undécima de las 13 carreras de la tarjeta, es las 10:25 p. m., hora criolla.