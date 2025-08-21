El jinete venezolano Luis Rojas destaca en Chile

Suscríbete a nuestros canales

Durante la jornada de este martes el jinete venezolano Luis Rojas, destacó son senda victoria en cartelera de 10 carreras disputadas durante la tarde en el hipódromo de Club Hípico La Concepción, ubicado en Chile.

La sexta carrera de la jornada marciana atrajo a 10 machos maduros para competir en una prueba en distancia de 1.000 metros, en la cual el ejemplar Máximo Emperador, que jugó como el gran favorito de la prueba respondió en la taquilla con la monta del jinete venezolano Luis Rojas, para el entrenador Víctor Gallardo.

Máximo Emperador, aprovechó su velocidad y la habilidad de su jinete Rojas, quien lo puso de inmediato en la punta al ordenarse la partida, y a pesar de que tuvo fuerte oposición en los primeros 800 metros, Rojas, utilizó sus habilidades para mantener a su conducido en la punta y colocar una ventaja de dos largos sobre La Shemi y Nena Pituca, que llegaron muy cerca una de la otra para ocupar el segundo y tercer lugar, respectivamente.

El ganador, Máximo Emperador, es un macho de cuatro años hijo de Mayakovsky que lució los colores de Danpoch. El crono de la prueba fue de 58”1 para la distancia de un kilómetro.

Luis Rojas, con esta victoria, completa 19 primeros, 18 segundos, 27 terceros y 24 cuartos en 220 presentaciones con una producción de CLP$32.712.250. Por su parte, el entrenador Víctor Gallardo tiene 16 primeros en la temporada.