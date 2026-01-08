Real Madrid y Atlético de Madrid se miden en un derbi vital (Previa)

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio King Abdullah de Yeda se viste de gala para acoger una nueva edición del derbi madrileño, esta vez con un billete para la final de la Supercopa de España 2026 en juego. Partido que podrás disfrutar en vivo y en señal abierta a través de Meridiano Televisión desde las 2:00 de la tarde.

Tras la exhibición del FC Barcelona, que vapuleó ayer al Athletic Club con una "manita" (5-0), merengues y colchoneros se miden en un duelo a vida o muerte para definir quién peleará por el primer título del año el próximo domingo. El ambiente en Arabia Saudí es eléctrico, pero la tensión se palpa especialmente en los banquillos. Diego Pablo Simeone llega con la moral alta tras el precedente liguero de septiembre, donde sus pupilos endosaron un doloroso 5-2 al eterno rival.

El Atlético confía en repetir la fórmula con una delantera temible formada por Julián Álvarez y Alexander Sorloth, aunque la enfermería rojiblanca preocupa: Lenglet y Nico González son baja segura, y Pablo Barrios llega entre algodones, dejando el timón del medio campo a Koke y la energía de Gallagher.

Real Madrid y Atlético se miden en un nuevo derbi

Para el conjunto de Chamartín, el desafío es mayúsculo y el margen de error, inexistente. Xabi Alonso, cuya figura ha sido cuestionada por la irregularidad del equipo en LaLiga, afronta este "match-ball" con una ausencia capital: Kylian Mbappé. El astro francés, fuera por un esguince de rodilla, deja huérfano el ataque blanco. Sin su máximo goleador, Alonso deberá reinventar su ofensiva, entregando las llaves del equipo a la electricidad de Vinícius Júnior y a la sorpresa de la temporada, el canterano Gonzalo García, quien apunta a titular junto a Rodrygo.

La batalla táctica se prevé intensa. El Madrid, obligado a dominar desde la posesión con Bellingham y Tchouaméni, deberá vigilar las transiciones letales del Atlético, su talón de Aquiles esta campaña. En la retaguardia, con la duda de Rüdiger hasta última hora y la baja de Militão, el joven Raúl Asencio se perfila como el socio de emergencia en el eje de la zaga. No es solo un partido; es una prueba de fuego para el proyecto de Alonso ante un Simeone que huele sangre. Yeda dictará sentencia: o revancha blanca o confirmación rojiblanca.