Fast Sensations iguala a Jorge Zeta en la historia de la Gala Hípica de Caracas

En la edición número 21 de la Gala Hípica de Caracas se realizó la edición número del Clásico Internacional Cruz del Ávila G1 donde la victoria fue para la castaña de cinco años, Fast Sensations con la monta del jockey profesional Jaime “Pocho” Lugo y el entrenamiento de Carlos Radelli para el Stud Mama Adela & Money Run.

Con la victoria de este domingo, la yegua nacida en el Haras Los Caracas producto del semental Thunder Ridge en la yegua madre Siren’s Assult por War Front se convierte en la primera yegua en la historia de la Gala Hípica de Caracas en tres clásicos distintos.

Fast Sensations ganó por primera vez en la Gala Hípica del 2022 en la prueba para potras, el Clásico Julián Abdalá G3, luego en el 2024, participó en el Clásico Internacional Sprinters para machos G3, y los derrotó con Maikel Ibarra en la silla y Ramón García Mosquera en el entrenamiento.

Este año, con la presentación del entramiento de Carlos José Radelli, la castaña de cinco años derrotó a las yeguas maduras nacionales e importadas en el Clásico Internacional Cruz del Ávila G1 en recorrido de 1.900 metros con 121 exactos y Jaime “Pocho” Lugo.

La yegua se convierte en apenas el segundo ejemplar en ganar tres carreras de la Gala Hípica de Caracas junto al macho Jorge Zeta, quien también ganó tres veces en dos clásicos distintos. Primero en el 2025 triunfó en el Clásico Propietarios La Rinconada, Hoy Fundación de Propietarios Hípicos G1, en el 2025 con Rigo Sarmiento en la silla y Ricardo D’Angelo en el entrenamiento.

Luego en los años 2018 y 2019 en triunfaría en el Clásico Invitacional del Caribe G1 de manera consecutiva bajo la monta Iván Pimentel Jr. y entrenado por H. Reyes García y luego por Ramiro Caldeira.