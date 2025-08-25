Fast Sensations: La victoria que hizo historia en el Clásico Internacional “Cruz del Ávila” (GI)

Suscríbete a nuestros canales

La yegua Fast Sensations consiguió un hito sin precedentes este domingo en el óvalo de La Rinconada, al convertirse en el primer purasangre en la historia de la Gala Hípica de Caracas en lograr victorias en tres pruebas selectivas diferentes. Su triunfo en el Clásico Internacional “Cruz del Ávila” (GI) marcó un momento memorable para la hípica venezolana y consolidó su estatus como una de las grandes campeonas de la pista.

Fast Sensations: Nueva victoria en La Gala Hípica de Caracas

El Clásico Cruz del Ávila, en su edición número XX, reunió a una nómina de diez yeguas en un recorrido de 1.900 metros. Fast Sensations, con la monta de su jinete habitual, Jaime Lugo, se mostró imponente de principio a fin. La castaña de cinco años, que defiende los colores del Stud Mama Adela & Moneyrun, dominó la competencia con autoridad y cruzó la meta con una ventaja de cuerpo y cuarto.

El tiempo oficial para la prueba fue de 121 segundos exactos, y el dividendo por ganador en la taquilla fue de 57,18 bolívares. Esta victoria no solo significó un nuevo clásico en su palmarés, sino que también tuvo una resonancia histórica. Para el entrenador Carlos José Radelli, este triunfo representa su primera victoria y de paso selectiva de la temporada.

Récord Histórico: La Rinconada Yegua su Consagración

Fast Sensations ya había dejado su huella en la Gala Hípica de Caracas en dos ocasiones previas. Su camino a la inmortalidad comenzó en 2022, cuando se impuso en el Clásico Julián Abdalá como una potra de dos años. En aquella oportunidad, su jinete fue Cipriano Gil y su entrenador, Ramón García Mosquera.

Su segundo triunfo en la Gala Hípica llegó en 2024. Su entrenador de ese entonces decidió enfrentarla a los machos en el Clásico Internacional Sprinters, una arriesgada apuesta que dio sus frutos. Con la silla de Maikor Ibarra, la yegua mostró su versatilidad y se llevó la victoria.

Con el triunfo de ayer, Fast Sensations se convirtió en el segundo purasangre en acumular tres victorias en la Gala Hípica, al igualar la marca de Jorge Zeta, un ícono de la hípica venezolana. No obstante, Fast Sensations es el único ejemplar en alcanzar esta hazaña en tres pruebas distintas: como potra, a los cuatro años y ahora, como una yegua madura de cinco años. Este logro la eleva a la categoría de leyenda en la historia de La Rinconada.

Con esta victoria histórica, Fast Sensations reafirma su estatus como una de las yeguas más exitosas de su generación. Ahora, con este récord en su palmarés, la expectativa crece sobre sus próximas actuaciones, mientras los aficionados esperan ver qué nuevas hazañas puede lograr esta estrella en la pista por ahora su récord es de once pruebas clásicas de un total de 12 victorias, en 21 presentaciones.