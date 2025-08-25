Jinete aprendiz recibe multa en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La fiesta del hipismo del segundo meeting del 2025 celebró la tarde de ayer domingo 24 de agosto con la realización de la Gala Hípica de Caracas dentro de la reunión número 32 de la temporada con una programación que contempló siete pruebas clásicas de grado y el juego del 5y6 nacional que alcanzó por decima novena jornada consecutiva montó récord en recaudación.

Resultados de carrera: La Rinconada 5y6 nacional

En la primera carrera de la tarde, programada para la 1:00pm con una nómina de siete participantes, carrera especial para yeguas nacionales e importadas de tres años debutantes o no ganadoras y que a la postre fue una victoria para la potra Sweet Charming con Franklin Puello Jr.

Sanción: Jinete Aprendiz Multa Reclamo

El jinete aprendiz Oliver Medina iba a bordo de la alazana de tres años años Gattaca que arriba en la segunda casilla y los comisarios proceden a multarlo por reclamo infundado, tal como se aprecia de las resoluciones publicadas en las redes sociales del Instituto Nacional de Hipódromos.

MULTA POR RECLAMO INFUNDADO:

“Basados en El Reglamento Nacional de Carreras se aplica el articulo Nº253 donde se MULTA al Jinete OLIVER MEDINA del ejemplar GATTACA N°01 presentar reclamo infundado.”