¡Histórico! La Gala Hípica de Caracas rompe récord de sellado en el 5y6 nacional

La reunión número 32 de la temporada 2025, en el marco de la penúltima jornada del segundo meeting en el hipódromo La Rinconada, con una agenda de 12 competencias, que incluye los siete clásicos de la Gala Hípica de Caracas.

Ganadores de las no válidas y récord en el monto sellado: La Rinconada

La primera de las competencias, fue para yeguas nacionales e importadas de 3 años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros, ganada por Sweet Charming, conducida por el aprendiz Franklin Puello Jr., y entrenado por Dotwing Fernández para el Stud “WY y Pinmur”. Dejó dividendo de Bs. 149,44 a ganador

Luego en la segunda de la tarde, fue para el lote de caballos nacionales e importados de 6 y más años, ganadores de 2 y 3 carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de la milla. El triunfo se lo llevó Gold Water, entrenado por Ademar Rodríguez Piñango y conducido por el profesional Aldry Siso, con un tiempo de 102.3 y abonó un dividendo sorpresivo de Bs. 922,88 a ganador.

Para la tercera competencia, en distancia de 1.100 metros, ganó la cuatroañera importada Above The Sky, con la monta de Francisco Urdaneta y le da la primera victoria al joven entrenador de tan solo 23 años de edad, Antonio Sebastián Martínez. La ganadora dejo un crono de 66.3 y arrojó dividendo de Bs. 1.272,58 a ganador.

En la cuarta del ciclo no válido, fue la victoria de la yegua Coquette Parts que reapareció luego de 259 días sin correr, pensionada de Jessenia Romero y montada por Franklin Puello Jr., la cual hizo en 1.200 metros en un tiempo de 76.3 y generó un dividendo de Bs. 376,67 a ganador.

La quinta de la tarde se inicia la Gala Hípica de Caracas con el XV Clásico Internacional “Sprinters” (Yeguas) (G2), se impuso en determinante demostración Brown Sugar para beneplácito del Stud “Z.M” en tiempo de 73.1 para el recorrido de 1.200 metros. La yegua contó con la conducción de Jame “El Pocho” Lugo y presentada por Fernando Parilli Araujo. Abonó dividendo de Bs. 00,00 a ganador

Y la última de las no válidas fue la Copa Invitacional del Caribe (G1, en distancia de la milla, lo que fue una victoria para el importado Special Element (Usa), montado por Jhonathan Aray, con crono de 97.1 y dejó un dividendo a ganador de Bs. 67,25.

La Primera válida del 5y6 nacional que vino hacer el LXXXV Clásico Internacional “Sprinters” (GI) en recorrido de 1.200 metros y fue una victoria para el ejemplar Parrillero que fue capaz de agenciar 73.1 para el recorrido y abonar dividendo de Bs 490,99 por ganador.

Monto 5y6: La Rinconada Sellado

El monto recaudado del monto sellado para el juego del 5y6 nacional para esta reunión 32 fue de Bs.132.464.950,00, una cifra récord por décima octava semana consecutiva, de los cuales, Bs.71.531.073,00 se repartirán entre los ganadores con los seis ejemplares de la fama, mientras para los ganadores con cinco, se repartirá Bs. 18.545.093,00.