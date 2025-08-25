Robert Capriles es el primer jockey que alcanza esta cantidad de victorias en Gala Hípica de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo 24 de agosto del 2025, se realizó la jornada 32 del año en el hipódromo La Rinconada, donde se celebró la edición 21 de la Gala Hípica de Caracas con cinco pruebas clásicas internacionales dos clásicos para potros en la fecha 18 de segundo meeting del año.

Robert Capriles llega a diez victorias en la Gala Hípica de Caracas

Una de las pruebas clásicas de la tarde dominical se realizó en la tercera de las válidas del 5y6 nacional como lo fue la IV edición del Clásico Julián Abdalá G3 en distancia de 1,100 metros donde triunfó la dosañera Bella del Cielo con la monta del jockey profesional Robert Capriles y presentada por Fernando Parilli Araujo.

La potra ganadora del Clásico Gaceta Hípica salió en punta desde el momento de la partida y marcó parciales de 23’4 en los primeros 400 metros, 47 exactos en la media milla y el tiempo final en 66’1.

Es la segunda victoria en tres presentaciones para la hija de Jupiter Pluvius en Amada Amanda por Bannac, nacida en el Haras Los Samanes Polo & Racing y perteneciente al Stud Marco Antonio en campaña como dosañera.

Para el jockey profesional Robert Capriles fue su décima victoria como látigo en la historia de la Gala Hípica de Caracas, y se convierte en el primer jockey en la historia de la Gala Hípica en alcanzar dicha cantidad de triunfos.

Los triunfos de Robert Capriles en la Gala Hípica son:

Clásico Invitacional del Caribe G1 (2) El de Froix, Catire Pedro.

Clásico Propietarios La Rinconada G1:[Hoy Clásico Fundación de Propietarios Hípicos de Vzla] (2) Bukowski, Danierold.

Clásico Internacional Cruz del Ávila G1: (2) La de Mercedes, Lyndacarter.

Clásico Sprinter yeguas (3) Srta Chenoma, La Sensacional, Benedetta.

Clásico Julián Abdalá (G3): (1) Bella del Cielo.