Por esta razón Robert Capriles es el señor de la Gala Hípica de Caracas

Uno de los jockeys de más importancia de este domingo en la Gala Hípica de Caracas, es el jinete profesional Robert Capriles quien tiene hasta ocho compromisos de montas y cinco de ellas en pruebas clásicas de la jornada.

Capriles es el más ganador en la historia de la Gala Hípica

Hay que mencionar, que desde que nació la Gala Hípica de Caracas con el Clásico Invitacional del Caribe en el 2025 y las pruebas que le han sido incluidas hasta la presente temporada, Capriles es el jockey más victorias obtenidas con nueve triunfos a lo largo de los cinco clásicos internacionales.

El jinete venezolano Robert Capriles lograría su primera victoria en la jornada de la Gala Hípica en el año 2017 en el Clásico Internacional Cruz del Ávila con la yegua La de Mercedes en dupla con el entrenador Ramón García Mosquera con el Stud Alvajos.

El clásico donde más triunfos ha conseguido Capriles ha sido el Clásico Sprinters para yeguas en donde ha logrado tres victorias y en años consecutivos desde el 2022 hasta la edición del 2024 con las yeguas Srta Chenoma, La Sensacional y Benedetta.

En caso de ganar este año al menos una carrera clásica, el jockey venezolano podría ser el primero en alcanzar al menos diez triunfos en pruebas clásicas de la Gala Hípica de Caracas.

Victorias de Robert Capriles en la Gala Hípica de Caracas

Clásico invitacional de Caribe: (2) El de Froix, Catire Pedro.

Clásico Propietarios La Rinconada:[Hoy Clásico Fundación de Propietarios Hípicos de Vzla] (2) Bukowki, Danielrold.

Clásico Cruz del Ávila (2): La de Mercedes, Lyndacarter.

Clásico Sprinters yeguas (3) Srta Chenoma, La Sensacional, Benedetta.