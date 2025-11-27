Antes de sellar: Entérate del ajuste de una sorpresa de Gaceta Hípica que definirá su victoria en el 5y6 dominica

Suscríbete a nuestros canales

Toda la afición hípica venezolana asistirá este domingo 30 de noviembre para disfrutar de la reunión 46, con un total de 12 competencia sin pruebas selectivas.

La décima de la programación, es la cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional, reservada para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadoras de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) en distancia de 1.200 metros, la cual está pautada para las 4:45 de la tarde.

El ejemplar castaño My Five Mate (número 2), se encuentra inscrito para participar en esta válida, montado por el experimentado Johan Aranguren y presentado por Manuel Vielma para el Stud Azatlan.

El seisañero se perfila como el segundo favorito y es considerado como una sorpresa para Gaceta Hípica. Su última carrera fue el 02 de este mes de noviembre, llegó cuarto a 2 1/4 cuerpos del ganador Bendito.

Ajuste 5y6: La Rinconada

El pupilo de Vielma galopó dos vueltas, en pelo publicado este miércoles 26 de noviembre por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

