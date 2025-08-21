Mira lo que dijo Franklin Puello Jr. sobre sus montas en la jornada 32 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La jornada 32 de carreras en La Rinconada tendrá como evento central La Gala Hípica de Caracas. En donde un total de siete clásicos se van a correr en el principal recinto hípico del país. En estas carreras selectivas se van a repartir $620.000 un hecho que lo sitúa en uno de los eventos más importante de la cuenca caribeña y uno de los mejores del continente.

El aprendiz Franklin Puello Jr. tendrá montas claves en las primeras carreras de la jornada 32 en La Rinconada, donde incluso llevará ejemplares favoritos en el papel. En entrevista con Gaceta Hípica y Meridiano, comentó sus sensaciones sobre cada compromiso.

—Abre la jornada con Sweet Charming en la primera carrera. ¿Qué puede esperar la afición?

—Ella lo hace bastante bien. Hizo un buen debut y pienso que vamos a estar decidiendo la carrera.

—En la segunda monta a El Gran Solinero, un ejemplar que conoce bien.

—Sí, es un caballo que lo viene haciendo bastante bien. Lo conozco a la perfección, y con el favor de Dios y un poquito de suerte estaremos haciendo buena carrera.

—Su tercera conducción será con Luna Dulce.

—Es una yegua que también conozco a la perfección. Pienso que estará decidiendo la carrera.

—En la cuarta tendrá a Coquette Parts, ¿qué referencias trae?

—Ella anda excelente en cancha. Está un poco falta porque tiene pocos briseos, pero tiene calidad y creo que estará haciendo buena carrera.

—Cierra su participación en el Clásico Sprinters con Futuro.

—Sí, en la séptima carrera me dan la oportunidad de conducir a Futuro. Espero hacer una buena carrera con este caballo.