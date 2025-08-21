Abraham Campos recomienda no caerse en el 5y6 con este batacazo

Suscríbete a nuestros canales

Con tres presentados en la jornada 32 de carreras en La Rinconada, donde se disputará la Gala Hípica de Caracas, el entrenador Abraham Campos compartió en exclusiva con Gaceta Hípica y Meridiano sus expectativas para cada uno de sus ejemplares.

—Su primer compromiso será en la cuarta carrera con Bel Amore. ¿Qué nos puede decir?

—Se trata de Bel Amore, una yegua cincoañera que correrá en una prueba para perdedoras. La conducirá Deyker Acosta, que le proporciona un buen descargo. Espero una buena actuación de ella.

Abraham Campos recomienda incluir en sus cuadros a Top Woman Two

—También inscribió a Top Woman Two en el Clásico Julián Abdala, prueba de alto nivel.

—Sí, es una debutante de muy buen origen. Viene con muchos trabajos interesantes, ha trabajado muy bien y lo hace extraordinario. La monta Francisco Quevedo, que es un gran aval. Esta carrera no es nada fácil porque se enfrentan las mejores potrancas de dos años del óvalo, pero mi yegua anda muy bien. Recomiendo que no la dejen por fuera del 5y6 nacional porque es mi mejor carta para la semana.

—En el Clásico Gradisco tendrá a Chamuel.

—Presento a Chamuel, un dosañero que está conmigo desde hace poco tiempo, pero lo ha hecho bastante bien, de manera muy aceptable. Lo llevará Yonkleiver Díaz, y espero que tenga una buena presentación.