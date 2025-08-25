Con tan solo 23 años de edad joven entrenador brilla en La Rinconada y consigue su primera victoria

Suscríbete a nuestros canales

La Gala Hípica de Caracas ofreció un espectáculo total la tarde de ayer en el óvalo de Coche. Los aficionados a las carreras de caballos disfrutaron de una programación de lujo de 12 competencias, que incluyó siete pruebas clásicas. En medio de la algarabía del público y los montos récord de recaudación del 5y6 nacional, un joven entrenador se hizo sentir con su talento: Antonio Martínez.

La Rinconada: Victoria Entrenador Carrera

Con tan solo 23 años de edad, Martínez, una de las promesas del entrenamiento, presentó tres ejemplares en la reunión número 32. El joven entrenador se encargó de poner en plenitud de condiciones a los purasangres Above The Sky (USA), El Gran Liam y Gran Romano.

Fue la yegua importada, Above The Sky (USA), quien le dio a Martínez su primer triunfo en su cuenta personal. El éxito llegó en la tercera carrera, una prueba especial para ejemplares nacionales e importados de tres y cuatro años ganadoras de dos carreras.

Desarrollo de carrera: La Rinconada Primera Victoria

La castaña de cuatro años, que llegaba a la cuadra de Martínez con un meritorio segundo lugar en su presentación anterior, tuvo la monta de Francisco Quevedo. Con 56 kilos de peso, Quevedo corrió hábilmente por las líneas internas de la pista, esperó la recta final para hacer su avance y superó a Reina de Copas con facilidad, quien intentó ganar la carrera de extremo a extremo.

Al final, el tiempo agenciado por la ganadora fue de 66.3 segundos para el recorrido. El dividendo por su victoria en taquilla fue de Bs 1.272,58, mientras que el place pagó Bs 173,76.