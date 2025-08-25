Mira la noticia que dio el Superintendente de Actividades Hípicas Antonio Álvarez sobre la cría nacional

Suscríbete a nuestros canales

Una jornada de lujo se vivió este domingo 24 de agosto al desarrollar los siete cotejos selectivos de la Gala Hípica de Caracas que contempló dentro de la programación de la reunión número 32 del segundo meeting de la temporada 2025.

La prueba central de la Gala fue el sexto Clásico Internacional Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela (G1), en distancia de 2.000 metros y fue ganado por el ejemplar Padel (número 2), conducido por Jhonathan Aray y entrenado por Carlos Luis Uzcátegui para los colores del Stud Yellowstone con un tiempo de 128.1 y abonó dividendo de Bs. 224,50, al mismo tiempo fue primer favorito para Gaceta Hípica.

Luego de la entrega del trofeo a las conexiones en el paddock de ganadores del óvalo caraqueño, el Superintendente Nacional de Actividades Hípicas Antonio Álvarez Cisneros destacó en entrevista para el canal de Youtube de INH que llegarán más de 200 yeguas embarazadas para fortalecer la cría en nuestro país.

“Hemos evolucionado también en tener grandes hombres de la cría y tener también, dando la satisfacción de que más de 200 yeguas preñadas ya vienen en camino para fortalecer la cría de Venezuela”

Asimismo, el Superintendente Álvarez señaló que las yeguas madres vendrán de Chile, Argentina y Estados Unidos, a fin de seguir en el fortalecimiento de la cría en Venezuela y para mantener las jornadas de competencias hípicas los días viernes, sábado y domingo con mucha calidad.