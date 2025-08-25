Jorgenys Martínez se estrena en la nueva etapa de Gaceta Hípica TV

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Foto: Andrea Matos

Jorgenys Martínez se estrena en Gaceta Hípica TV / FOTO: Andrea Matos

El programa líder en información, análisis y pronósticos de las carreras de caballos está renovado. La cita es a partir de este martes 26 de agosto, de martes a sábado a las 5:00a.m., a través de la señal de Meridiano Televisión.

Staff renovado

Con más de una década de trayectoria en la narración hípica, se incorpora al staff de especialistas Jorgenys Martínez, reconocido narrador oficial del Hipódromo La Rinconada y voz de eventos internacionales. Su pasión por los caballos y la locución lo llevaron a convertirse en una referencia dentro del turf nacional.

Martínez considera un privilegio formar parte de Gaceta Hípica TV, un espacio que durante años ha acompañado a la afición venezolana y que es referencia en el análisis hípico. En su estilo como especialista, destaca el uso de los speed ratings y el estudio numérico de cada ejemplar. Esto complementado con la evaluación del estado físico y los trabajos previos a cada compromiso.

Con más de 10 años de experiencia profesional, Jorgenys ha vivido momentos memorables. Entre ellos su participación como narrador en el Clásico del Caribe 2023 en Panamá, donde relató la victoria de la yegua Lyndacarter, un hito que marcó su carrera.

La incorporación de su voz y conocimientos refuerza el compromiso del programa con la afición: ofrecer pronósticos nacionales, prospectos y análisis confiables antes de cada jornada.

No te pierdas esta nueva etapa de Gaceta Hípica TV, de martes a sábado a las 5:00am por Meridiano Televisión. Suerte y Gaceta Hípica.