Entérate del Emotivo Mensaje de José Alejandro Rivero después de conquistar el Clásico Internacional Sprinters (G1)

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 24 de agosto se disputó la edición número 85 del Clásico Internacional “Sprinters” (G1), como parte de la programación de la Gala Hípica de Caracas de la reunión 32 en el hipódromo La Rinconada.

El llamado fue para ejemplares nacionales e importados de 3 y más años, en distancia de 1.200 metros, a la altura de la séptima competencia, primera válida para el 5y6 Nacional.

José Alejandro Rivero: Ganador Parrillero Clásico Internacional Sprinters Gala Hípica

Con un total de 13 participantes, el ganador fue para Parrillero (número 8), con la monta del jinete José Alejandro Rivero y presentado por Jefferson Daniel Rivas para los colores del Stud La Familia.

Además, se perfiló como el segundo favorito para la revista con la mayor circulación del deporte hípico venezolano como lo es: Gaceta Hípica.

El tiempo oficial de la prueba selectiva fue de 73’’1’’ para el recorrido de 1.200 metros, mientras que el pupilo de Rivas abonó dividendo de Bs. 490,99.

Ese mismo día domingo, el jockey conocido como “Camaguan” acudió a su cuenta de red social Instagram para escribir y agradecer a Dios por conceder su primer clásico Grado.