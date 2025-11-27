LVBP

Gorkys Hernández establece este récord histórico en la franquicia de Tigres

"The Hunter" duplicó en el duelo reciente frente a Leones

Por

Neyken Vegas
Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 02:39 am
Gorkys Hernández establece este récord histórico en la franquicia de Tigres
FOTO: ROBERTO SANTOS/PRENSA TIGRES
Lo que estaba Gorkys Hernández en su primera temporada con el uniforme de los Tigres de Aragua es para enmarcar y cada vez suma un nivel mayor. En esta ocasión, estableció el récord de más días consecutivos conectando indiscutibles en la historia de la franquicia.

Luego de alcanzar sus 600 imparables de por vida y sus 100 bases Rivas, el "Cazador" no ha parado de trabajar y ese esfuerzo lo está viendo reflejado en el plato con su gran accionar ofensivo.

Gorkys Hernández deja atrás el registro de "Cafecito":

En la jornada reciente, donde los "Bengalíes" superaron 5 carreras por 4 a Leones del Caracas, Hernández se fue de 4-2, con doble, empujada y recibió un boleto.

De esta manera, sumó su juego 21 en fila conectando, al menos, un imparable y estableció una marca histórica en la organización aragüeña, tras dejar atrás la racha de 20 de Duane Kuiper (1975-1976) José "Cafecito" Martínez (2024-2025).

Gorkys Hernández lidera a Tigres en estos apartados: 

Sin duda alguna, El ex grandeliga es la mejor pieza ofensiva en esta zafra por los Tigres y eso queda ratificado con todos los departamentos que actualmente lidera Gorkys en el conjunto bengalí.

El derecho de 38 años comanda a su novena en los apartados de: hits (44), boletos (20), promedio (.364), porcentaje de embasado (.462) y es colíder en carreras anotadas (22).

 

Jueves 27 de Noviembre de 2025
