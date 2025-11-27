Este batazo de Ronald Acuña Jr. se ubica entre los momentos más especiales de la campaña 2025 en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Ronald Acuña Jr. ha demostrado en cada oportunidad que ha tenido en su carrera que es uno de los "elegidos" y su memorable regreso a la acción en esta temporada 2025 quedó grabado como uno de los mejores de la zafra.

Luego de estar un año fuera del terreno de juego, debido a la segunda fractura en sus rodillas, esta vez la izquierda. La "Bestia" trabajó insaciablemente y cuando le tocó volver, lo hizo como solamente lo logran las leyendas.

Ronald Acuña y su regreso soñado entre los mejores momentos de la temporada:

En este último par de días, la organización de la MLB se ha encargado de compartir parte del top 100 de los mejores momentos de la temporada y el oriundo de La Sabana se ubicó en el puesto número 47 con su primer turno de este 2025.

Sin aguantar ni un solo envío, el "Abusador" castigó una recta del derecho Nick Pivetta y la mandó a volar a 467 pies de distancia por todo el jardín central, escribiendo un regreso de película, que resultó ser bastante emocionante.

Ronald Acuña obtuvo el galardón de Regreso del Año:

Este primer turno en su retorno al máximo nivel del béisbol, simplemente significó el inicio de otra etapa fructífera, para el MVP de la campaña 2023, quien en la reciente fue ganador del Regreso del Año.

Ese fue simplemente un premio a la repleta vitrina de reconocimientos con los que ya cuenta el venezolano, sumando galardones importantes, que respaldan su notable trayectoria, como el: Novato del Año, MVP y ahora, Regreso del Año.