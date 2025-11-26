Galería Avanti: tres años consolidándose como una marca innovadora en el retail venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Galería Avanti celebró su tercer aniversario con el “Fashion Week by Avanti, una experiencia que elevó los estándares del retail venezolano. Sus espacios fueron transformados en una pasarela de talla mundial; los invitados disfrutaron las colecciones de las firmas internacionales más reconocidas disponibles en su tienda física y online, como el diseño italiano contemporáneo de Silvian Heach, la sofisticación con toques atrevidos de John Richmond, y la maestría artesanal en accesorios y marroquinería de Piumelli, entre otras.

La velada no solo celebró la trayectoria de la marca, sino que reafirmó su papel como vitrina de tendencias y punto de encuentro para quienes valoran el diseño, la moda y la innovación.

En tan solo tres años, Avanti se ha posicionado como un referente nacional al acercar al público venezolano productos de calidad internacional, demostrando que un estilo de vida moderno y accesible sí es posible. La evolución de su galería ha estado marcada por iniciativas creativas que generan la experiencia de compra, ofreciendo nuevas formas de conexión entre los consumidores, las marcas y redefiniendo la manera de disfrutar cada visita.

“Desde nuestros inicios asumimos el reto de transformar la manera en la que los venezolanos viven sus compras, apostando siempre por la innovación y la excelencia. Celebrar tres años es reafirmar nuestro compromiso con el país y con nuestros clientes, quienes han hecho posible que hoy sigamos impulsando una nueva forma de vivir el consumo, el servicio y la experiencia de marca, expresó”, Yaser Arafat Dagga CEO de Galería Avanti.

Con más de 2.000 colaboradores el éxito sostenido de Galería Avanti se fundamenta en una inversión estratégica en su talento humano. Bajo el liderazgo de Yaser Dagga Muhd, la empresa cuenta con programas de formación, talleres y certificaciones de alto nivel. Este modelo de desarrollo, basado en la escucha activa y la participación, garantiza que el crecimiento corporativo vaya de la mano con el progreso individual de cada integrante del equipo.

”Hoy, celebramos un aniversario que refleja no solo el esfuerzo de nuestro equipo, sino también la confianza de quienes nos eligen día a día. Este logro reafirma que seguimos construyendo un camino sólido y coherente con nuestros valores, donde la calidad y la cercanía con nuestros clientes son el verdadero motor de Avanti ”, afirmó Yaser Arafat Dagga Muhd.

