Galería Avanti apuesta por pagos flexibles para la temporada de Navidad 2025

La noche del viernes 21 de noviembre Galería Avanti, sorprendió a los caraqueños con dos momentos especiales. Una con el encendido oficial de la Navidad, y dos con el lanzamiento de la nueva colección para las fiestas decembrinas, disponibles desde este lunes 24 de noviembre.

Una decoración de puro lujo

Invitados especiales y medios de comunicación se dieron cita en la lujosa tienda ubicada en Las Mercedes, para develar primero la llamativa decoración de la fachada, la cual tiene un enorme lazo en color plateado.

Un árbol de navidad con muchas luces, bolas y renos blancos, son también parte de la hermosa decoración que tiene la galería de moda, una de las más populares e importantes del país, que cuenta con departamentos de damas, cosméticos, perfumes, caballeros, niños, tecnología, entre otros.

La periodista Endrina Yépez, fue la encargada de amenizar el encendido de la Navidad, revelando que la decoración de este 2025 es inspirada en un bosque invernal encantado, por eso el color blanco y plateado predomina en cada rincón.

Financiamiento para el venezolano

Endrina en la compañía de directivos, revelaron a los asistentes que desde diciembre la tienda tendrá un plan de financiamiento de cuatro cuotas a tasa del dólar BCV, para todos aquellos venezolanos que deseen vivir la experiencia de comprar en la casa de modas.

“Estamos siempre en mucha velocidad, estamos trabajando en la colección de primavera del 2026 y lanzamos el plan de financiamiento, que es la primera tarjera de crédito con el Banco Plaza. Queremos traer a Venezuela a las marcas más importantes del mundo”, comentó con emoción la Gerente de Mercadeo de Avanti, Isbelt Venegas.

Avanti Fashion Show

Tras la revelación llegó el momento del gran desfile que contó con invitados musicales y un grupo conocedores de la moda nacional como Jacqueline Aguilera, Luigi Ratino, Rosmeri Marval, José Ramón Barreto, Andreina Castro y Francois Weffer.

El desfile comenzó con la colección de niños y niñas, quienes llenaron la pasarela de mucho estilo. Luego las prendas para hombres y mujeres con piezas que van desde abrigos, chaquetas, pantalones, vestidos, carteras, conjuntos, chalecos en diversas telas.

Todo un derroche de frescura que cualquier venezolano estarían encantado de llevar en navidad y el resto del 2026.

“El concepto que manejó Avanti me parece actual y tecnológico. El desfile fue muy a los que hacen en el exterior, corto y elegante. La galería siempre hace lo mejor mezclando el mercado nacional e internacional”, aseveró el conocer de moda Luigi Ratino.

Horario de trabajo

Desde este lunes 24 de noviembre las piezas estarán disponible en toda la galería que tiene el horario de trabajo desde las diez de la mañana hasta las ocho de la noche, para todos los compradores.

Liana Malva y la banda Anakena, fueron dos de las artistas seleccionados para darle el gran toque musical al Avanti Fashion Show.