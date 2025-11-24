Actor venezolano sorprende en las calles vendiendo café ¡Doloroso!

Suscríbete a nuestros canales

En las redes sociales se hizo viral un video del respetado y querido actor venezolano Pedro Durán, vendiendo café en las calles de Caracas. Sin miedo al que dirán, el artista se mostró muy activo laborando, con el objetivo de reunir el dinero para poder comprar dos termos más grandes.

Vendiendo café

Durán, que participó en grandes telenovelas como “Torrente, un torbellino de pasiones”, con el papel de Pacheco, comentó que su café es muy bueno y no lo sirve en envase de plástico, ya que afecta al medio ambiente.

La persona que grabó el clip no dudo en probar el café del legendario actor de teatro, cine y televisión, que hoy tiene 78 años.

“Estoy completando para comprarme dos termos más grandes, es café con papelón, bien tostadito y colado”, comentó con gran tranquilidad.

Reacciones en redes

Los internautas aplaudieron la actitud y optimismo de Pedro en las calles laborando, luego de haber sido un legendario artista, quien también es profesor de arte dramático.

El nacido el 09 de septiembre 1947, trabajó en telenovelas como “Pobre negro”, “La fiera”, “Estefanía”, “Sangre Azul”, “La Venganza”, entre otras.

“Gran actor volverás a estar entre los grandes si Dios quiere”, “Tremendo actor”, “Lamentable, excelente actor”, son algunas de las opiniones.