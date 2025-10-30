Farándula

Actor venezolano pide ayuda tras sufrir accidente de tránsito: "Es urgente"

El joven necesita el apoyo de todos para poder recuperar su salud lo más pronto posible 

Elvis González
Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 10:17 am
Julián Izquierdo Ayala / Cortesía
El actor y bailarín venezolano Julián Izquierdo Ayala está pasando por un momento delicado de salud, tras un accidente de tránsito que le causó dos fracturas, de tibia y peroné. A través de Instagram, la escuela de teatro Grupo Fábula, realizó un comunicado pidiendo ayuda para costear los gastos médicos del joven. 

Mal momento

“Estamos organizando una recaudación de fondos para cubrir gastos médicos inmediatos (insumos, exámenes, radiografías), gastos operatorios y fisioterapia. Necesitamos tu ayuda”, escribieron en la publicación que ha despertado múltiples comentarios de preocupación.

Ayala, no solo es un destacado actor y cantante, sino también es director general del Grupo Fábula y participó en la pieza teatral “Matilda EI Musical Venezuela”, con el emblemático personaje de Ágatha Tronchatoro.

También ha participado como elenco en musicales como El Mago de Oz, Despertar de Primavera, A Todo volumen, Godspell y Casi Normal, estos dos últimos han sido junto a Clas Producciones.

¿Dónde ayudar?

En la publicación dejaron colgado números telefónicos para quienes deseen puedan ayudar al artista en la delicada situación que se encuentra atravesando.

Cuentas para recaudo:
ZELLE (USD)
[email protected]
Aura Ayala

PAGO MÓVIL (BS)
Julián Izquierdo
C.I 17.926.568
04127076929
Bancamiga



BIZUM (ESPAÑA)
Al 600 09 98 71
Marlys Lares

PESOS (COLOMBIA)
Bancolombia
Cuenta de ahorros
05297814925
CC2000007110
Virginia Isturiz Casanova

