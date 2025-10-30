Actor venezolano pide ayuda tras sufrir accidente de tránsito: "Es urgente"

Suscríbete a nuestros canales

El actor y bailarín venezolano Julián Izquierdo Ayala está pasando por un momento delicado de salud, tras un accidente de tránsito que le causó dos fracturas, de tibia y peroné. A través de Instagram, la escuela de teatro Grupo Fábula, realizó un comunicado pidiendo ayuda para costear los gastos médicos del joven.

Mal momento

“Estamos organizando una recaudación de fondos para cubrir gastos médicos inmediatos (insumos, exámenes, radiografías), gastos operatorios y fisioterapia. Necesitamos tu ayuda”, escribieron en la publicación que ha despertado múltiples comentarios de preocupación.

Ayala, no solo es un destacado actor y cantante, sino también es director general del Grupo Fábula y participó en la pieza teatral “Matilda EI Musical Venezuela”, con el emblemático personaje de Ágatha Tronchatoro.

También ha participado como elenco en musicales como El Mago de Oz, Despertar de Primavera, A Todo volumen, Godspell y Casi Normal, estos dos últimos han sido junto a Clas Producciones.

¿Dónde ayudar?

En la publicación dejaron colgado números telefónicos para quienes deseen puedan ayudar al artista en la delicada situación que se encuentra atravesando.

Cuentas para recaudo:

ZELLE (USD)

[email protected]

Aura Ayala



PAGO MÓVIL (BS)

Julián Izquierdo

C.I 17.926.568

04127076929

Bancamiga

BIZUM (ESPAÑA)Al 600 09 98 71Marlys LaresPESOS (COLOMBIA)BancolombiaCuenta de ahorros05297814925CC2000007110Virginia Isturiz Casanova