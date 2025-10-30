El actor que se casó con la mujer de su mejor amigo

Suscríbete a nuestros canales

El actor y conductor mexicano Mauricio Castillo guarda una historia de amor con la exmujer de su mejor amigo. Fue en el programa ‘Miembros al aire’ en donde abrió su corazón para contar su pasado con lujos y detalles.

Por mucho tiempo estuvo profundamente enamorado de la novia de su amigo en silencio, sin embargo, un giro inesperado los acercó años más tarde. Castillo sintió un alivio cuando se enteró que habían terminado su noviazgo, viendo la oportunidad para conquistarla.

“Me gustaba mucho la novia de uno de mis mejores amigos. Me gustaba mucho, muy cabr*n… cuando me enteré que había tronado con mi cuate me esperé seis meses por decencia y por respeto, digamos al difunto”, contó.

Sin embargo, cuando intentó acercarse la mujer tenía novio nuevo. Una década más tarde el destino los unió en el cumpleaños de su mejor amigo, en un flechazo que fue de inmediato.

“Literal me tapan los ojos, volteo y me encuentro con Marisa… y fin de la historia o principio de la historia… Ese día hasta las 8 de la mañana nos quedamos despiertos platicando”, explicó.

Una semana después estaban de novios y al año el actor Mauricio Castillo se había casado con la exmujer de su amigo.

¿Quién era el amigo de Mauricio Castillo?

Aunque en su momento no compartió de quien se trataba, el actor confesó que era novia de Arturo Ramírez, baterista del grupo de rock ‘Kerigma’, durante una entrevista en el espacio ‘El minuto que cambió mi destino’.

“Era novia de Arturo Ramírez, es el baterista de ‘Kerigma’, que es este grupo de rock. Arturo y yo hemos sido muy buenos amigos desde hace muchos años, y yo la conocí porque era su novia”, confesó. Sin embargo, nunca especificó cómo fue su relación con Arturo luego de su compromiso.

Un amor que se acabó

A pesar del insólito inicio de su historia de amor no todo fue color de rosa para la pareja, pues el presentador estuvo envuelto en problemas de adicciones que lo llevó a rehabilitación y poner fin a su matrimonio hace cuatro años.

“Volví a nacer. Tengo 1 año y 3 meses con mi nueva vida. Estoy encantado. Mucho más productivo que antes. Me siento en paz conmigo mismo, con mi familia”, dijo feliz de haber superado su etapa más oscura.