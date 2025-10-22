Actor de "Rosa Salvaje" en situación de calle es ayudado

Suscríbete a nuestros canales

El nombre del actor Alejandro Landero, vuelve a estar en el foco, pero no por novelas, entrevistas o presentaciones, sino por la difícil situación de calle que vive. El artista que participó en la emblemática novela “Rosa Salvaje”, con Verónica Castro, fue visto en la calle con sus animales.

Difícil situación para Alejandro

En el video que se ha hecho viral en redes sociales, aparece el actor sentado en una plaza de la colonia Roma-Condesa, con cuatro gaticos y una perrita. En el clip una mujer pide el apoyo para el hombre, que una vez vio la fama con la producción de 1987.

Landera explicó que su objetivo es poder mudarse a Puerto Vallarta, para mejorar su vida y dedicarse de lleno al sector hotelero, que le apasiona.

Buscando un refugio

Alejandro que también trabajó con la fallecida Edith González, comentó que buscaba un refugio en el que pueda quedarse con sus animales, ya que no desea abandonarlos en la calle.

Tras el video que se ha hecho viral en redes sociales, múltiples personas han mostrado una mano amiga al hombre ayudándolo. Para el actor que sufre de autismo es un regalo de Dios el apoyo de la gente.

“Estoy pasando por un momento difícil, pero la ayuda de la gente ha sido muy valiosa. Una prueba dura, pero Dios siempre te muestra los caminos y te pone a las personas correctas en su vida”, expresó.

Alejandro no reveló cómo llegó a la calle y que otras complicaciones a vivido desde que se alejo de la pantalla chica, hace muchos años.