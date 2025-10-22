Famosa influencer muere poco después de dar a luz en su casa

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad digital quedó en shock cuando Stacey Hatfield, también conocida como Stacey Warnecke tras casarse, una reconocida influencer australiana de 30 años dedicada a la alimentación saludable, falleció el pasado 29 de septiembre luego de dar a luz en su domicilio.

Stacey había elegido un parto en casa en Melbourne como culminación de su estilo de vida “free-toxinas” y naturista. El bebé llegó sano, al que llamaron Axel. Pero lo que pintaba como un momento de pura felicidad, se tornó en tragedia.

El triste final de la influencer y el comienzo de otra vida

“Después del parto surgió una complicación imprevista y extremadamente rara”, se lee en el comunicado de su esposo, Nathan Warnecke, y pese al traslado urgente al hospital, no pudo salvarse.

Su embarazo fue clase-modelo, sin riesgos aparentes, una gestación tranquila y una comunidad que la aplaudía, por lo que su único deseo era tener el parto en casa, “en sus propios términos”, como ella misma lo expresaba a través de sus redes sociales.

Pero el parto, que se produjo sin complicaciones aparentes, se transformó rápidamente. Apenas minutos después del nacimiento, Stacey desarrolló lo que su esposo calificó como “una complicación inesperada y extremadamente rara”.

No se han revelado detalles específicos del tipo de complicación, pero los medios locales mencionan que podría haberse tratado de un cuadro de hemorragia posparto severa o un embolismo de líquido amniótico.

Peticiones por parte de su esposo

Tras la noticia, Nathan publicó un mensaje desgarrador donde afirmó: “El personal del hospital hizo todo lo posible por ayudarla, pero al final no se pudo hacer nada”. La pareja llevaba nueve años juntos y se había casado hacía menos de un año en una playa paradisíaca.

En cuestión de días, se habilitó una campaña de recaudación GoFundMe para asegurar el bienestar del bebé Axel y apoyar a Nathan en esta nueva etapa como padre soltero. El apoyo de la comunidad fue masivo.

“Nathan está entrando en la paternidad con una fuerza y gracia inimaginables. Hay tanto en su plato ahora mismo, y si eres capaz de apoyarlo a través de este GoFundMe creado por su tío, significaría el mundo”, se lee en Instagram sobre la ayuda que pide el viudo de Stacey.

Stacey había construido una voz sólida en redes sociales bajo el alias @naturalspoonfuls, promoviendo recetas naturales, vida consciente y alejada de los tóxicos.