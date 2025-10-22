¡Escándalo! Hija de Kim Kardashian sorprende con nuevos tatuajes a sus 12 años

Suscríbete a nuestros canales

La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, North West, ha vuelto a desatar la polémica al compartir en redes sociales un cambio de imagen que muchos consideraron demasiado atrevido para su edad.

En un video publicado en TikTok, cuenta que maneja con su madre, la jovencita de 12 años aparece con trenzas azules y lentes de contacto del mismo tono, pero, lo más sorprendente es que en su rostro se ven algunos tatuajes, piercings y lleva los dientes negros.

Hija de Kim Kardashian muestra su "rebeldía"

La menor lució un estilo urbano que incluye una estrella “tatuada” bajo el ojo, su nombre en cursiva plasmado en la mejilla y perforaciones nasales simuladas. No obstante, se encargó de aclarar que, todos esos elementos son temporales.

Acompañada por amigas con atuendos similares, North posó en un avión privado y en backstage de lo que parece ser un concierto, todo en su cuenta conjunta de TikTok con comentarios desactivados. De igual forma, tenía un mandala en su mano realizado posiblemente con henna.

La elección de ropa, una camiseta negra holgada, shorts largos, zapatillas llamativas y collares plateados múltiples, acentuó la transformación de “niña en mini-estrella del hip-hop”, según muchos críticos en redes sociales.

North West no escapa de las críticas

La publicación generó un debate en las plataformas digitales. Mientras algunos usuarios señalaron que la preadolescente simplemente experimenta con estilo, otros consideraron que el look “lucía demasiado adulto” para su edad.

Frases como “Tiene 12 años, por cierto” o “¿Tatuajes? Si le gusta, que lo haga… ¿pero, a los 12?” adornaron las cajas de comentarios. También se puso sobre la mesa el papel de los padres en este tipo de decisiones.

Por su parte, Kim Kardashian, ya había abordado las críticas que ha recibido su hija en los últimos meses y, en una reciente entrevista reconoció que, permitir a North experimentar su estilo ha sido un aprendizaje constante.

“Es muy difícil. Todos los niños usan lo mismo. Luego mi hija lo intenta y pienso: ‘Ok, esto nunca más’. Desafortunadamente, cometimos ese error frente al mundo”, expresó la socialité.

Asimismo, defendió que su hija, aunque está creciendo ante los ojos de todos, “es una buena niña y muy dulce. Si quiere tener el cabello azul, que lo tenga. Eso la hace feliz y nunca le quitaría esa creatividad”.