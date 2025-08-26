Hija de Kim Kardashian causa controversia por su estilo irreverente

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, Kim Kardashian hizo una aparición pública junto a su hija North West de 12 años a quien lanzaron fuertes criticas por su aspecto físico y su imagen gótica.

Sin duda la socialité ha dejado que su retoño con Kanye West desarrolle su propio estilo personal con el cual que se sienta cómoda. Sin embargo, usuarios en redes sociales acribillaron a la famosa y su hija por su imagen.

Kim lució un vestido negro ceñido a su cuerpo con un escote pronunció. Mientras tanto, la jovencita optó por un look irreverente, con un corset, falda corta, botas extravagantes y el cabello pintado de azul.

Su apariencia física causó impresión en quienes la vieron crecer a través de las actualizaciones de su madre. Incluso, muchos apuntaron que el corset usado no era apropiado para alguien de su edad.

Libertad de estilo

Como se dijo antes, Kim Kardashian apostó por la libre identidad de su hija mayor. Hasta el momento fijado una postura frente a cítircas que desató North West, sin embargo, en un vídeo de TikTok dejó claro su apoyo.

Luego de la salida madre e hija, ambos se divirtieron en un tren de la plataforma luciendo sus outfits particulares. Con esto se ha dejado en claro que la adolescente de 12 años es libre de vestir lo que desee y descubrir su propio estilo.