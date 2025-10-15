Funeral de Fede Dorcaz: despiden entre lágrimas al actor y modelo

Suscríbete a nuestros canales

En México se lleva a cabo el funeral de Fede Dorcaz, cantante, modelo y actor, asesinado por dos hombres armados en un violento asalto en la capital azteca, el pasado 10 de octubre.

Entre lágrimas y dolor, seres queridos del argentino le dan el último adiós con una misa, en donde destaca la presencia de Mariana Ávila, su novia y compañera de baile en “Las Estrellas Bailan Hoy”, sus suegros y amigos del medio artístico.

La ceremonia se desarrolla antes de que el cuerpo sea repatriado a su natal Argentina, en donde lo esperan sus familiares más cercanos para darle cristiana sepultura.

Ayuda económica para repatriar a Fede Dorcaz

Cabe acotar que se solicitó ayuda económica por medio de una cuenta GoFundMe para trasladar los restos de Fede Dorcaz a su país. Galilea Montijo se unió a esta campaña publicando el link directo para donar en sus historias de Instagram.

“Ayúdanos para que pueda llegar a su argentina adorada”, dice en la publicación de la actriz y presentadora mexicana de 52 años.

Fede Dorcaz víctima de la delincuencia

Los hechos se desarrollaron el viernes 10 octubre, mientras Fede Dorcaz conducía a bordo de su camioneta por las laterales de Periférico, a la altura de la calle Electrificación en la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Según los reportes preliminares de las autoridades, dos sujetos armados que no han sido identificados, interceptaron el vehículo que, presuntamente, ya lo seguían desde varios metros atrás.

Los hombres habrían disparado tres veces contra el vehículo, el cual perdió el control y provocó que el actor y cantante muriera en el lugar.