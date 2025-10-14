Fede Dorcaz: Piden ayuda para repatriar el cuerpo del cantante y modelo argentino

Suscríbete a nuestros canales

El pasado viernes 10 de octubre se conoció la muerte del modelo y cantante argentino Fede Dorcas. El joven de 29 años que sería colaborador del popular programa “Hoy”, fue asesinado, por supuestas versiones de haber presenciado y grabado un asalto en Polanco.

Medios del país azteca han escrito que el artista presenció y posteó en redes sociales el momento que se efectuó el hurto en la colonia mencionada. Dicen que su publicista el venezolano, Otto Rojas, le recomendó que eliminará el video por estar en riesgo su vida.

Piden ayuda para repatriar el cuerpo

Familiares de Federico cuya novia era la venezolana Mariana Ávila, se encuentran recaudando fondos para poder llevar el cuerpo del modelo a su natal Argentina, y darle el descanso eterno con sus seres queridos y amigos.

La presentadora Galilea Montijo es una de las que ha apoyado la iniciativa, compartiendo en su perfil de Instagram, la imagen de la recaudación de los fondos.

“Ayúdanos para que pueda llegar a su argentina adorada”, dice en la publicación de la actriz y presentadora mexicana de 52 años.

Más ayuda para el argentino

La productora del show “Hoy”, Andrea Rodríguez, también se ha unido a la ayuda que piden familiares de Dorcas. Todo el equipo de producción ha realizado una recolecta para el GoFundMe, y cumplir con la voluntad del artista.

“Queremos que Fede pueda cumplir su última voluntad, él quiere terminar allá en Argentina, sí se está haciendo. Nosotros, la producción estamos haciendo una vaquita para mañana poder entregarle el dinero que hayamos juntado”, mencionó Rodríguez.