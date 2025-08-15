Estrella de “Los Caballeros del Zodiaco” muere tras ser vencido por el cáncer

Suscríbete a nuestros canales

El universo del anime y la música japonesa, así como millones de fans en América Latina, viven hoy una herida abierta y tiene nombre: Nobuo Yamada, conocido mundialmente como NoB, vocalista emblemático del opening “Los Caballeros del Zodiaco”, quien falleció el 9 de agosto.

El artista reconocido mundialmente, perdió su última batalla a los 61 años, tras un largo período padeciendo de un tenaz cáncer de riñón.

El padecimiento de Nobuo Yamada

Originario de Osaka y figura de culto del rock nipón, NoB había sido diagnosticado en 2017, con un pronóstico médico de solo cinco años de vida.

Sin embargo, como un verdadero caballero estelar, extendió su legado, viviendo tres años más mientras se mantenía activo componiendo y soñando con nuevos escenarios.

Su despedida fue íntima, familiar y discreta, acorde con la sensibilidad japonesa. No obstante, su agencia MOJOST ya confirmó que, se preparará un evento público homenaje para que los fans puedan rendir tributo a su voz inmortal.

Legado de NoB

Su voz rompió barreras y se volvió himno generacional. El japonés interpretó “Pegasus Fantasy”, el hit que dio el pistoletazo de inicio a innumerables batallas televisadas; también dio voz a la nostálgica “Blue Forever” y otros temas en la saga de anime.

Incluso hasta el día antes de su partida, seguía hablando de arreglos musicales y futuros conciertos, manteniéndose como el auténtico rock star NoB hasta el final.

El legado de Nobuo Yamada está en su sangre de rock, sus letras eternas y en esa chispa que encendió millones de corazones latinoamericanos. Desde conventions en Brasil hasta conciertos sinfónicos en Ciudad de México, su energía y simpatía cruzaron continentes y generaciones.