Animador venezolano bailará en el programa "Hoy" con la actriz Felicia Mercado

El modelo y exparticipante del Míster Venezuela estará en un show de baile en México 

Elvis González
Lunes, 13 de octubre de 2025 a las 03:01 pm
Jordan Mendoza y Felicia Mercado / Cortesía
El conductor venezolano Jordan Mendoza estará en el popular programa de baile “Las estrellas bailan en Hoy”, para demostrar todo su talento soltura en la pista de baile. En criollo que lleva poco tiempo en el país azteca tendrá una compañera muy reconocida y estrella de las telenovelas.

En la revelación de los aspirantes el exconductor de “Portadas al Día”, estará participando con Felicia Mercado, la actriz, presentadora y exreina de belleza.

Aparición de ambos en el show

Jordan llegó a la presencia de la mano de la hermosa rubia que representó a México en el Miss Universo 1977. Ambos muy elegante se mostraron feliz por la oportunidad de Televisa y el programa que se transmite de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 12:00 del día, hora de México.

“Nuestra quinta pareja está conformada por Felicia Mercado y Jordan Mendoza”, escribió el programa en Instagram.

El show estará bajo la conducción de Galilea Montijo, Andrea Escalona, Tanía Rincón y Raúl Araiza. Mientras, que Andrea Legarreta será juez

Participantes del show

Entre los participantes estará los influencers Aaron Mercury, Kunno, Rodrigo Romeh, Felicia Mercado.

