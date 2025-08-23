Víctor Cámara hace impactante confesión sobre el amor en telenovelas

Suscríbete a nuestros canales

Víctor Cámara a lo largo de su carrera artística le ha tocado trabajar con importantes y hermosas actrices, logrando una conexión muy grande que ha traspasado las pantallas. Entre las actrices destacan Sonya Smith, Emma Rabbe, Fabiola Colmenares y Jeannette Rodríguez, con quien protagonizó “Topacio”.

En una reciente entrevista con el conductor Daniel Sarcos, Víctor habló sin pelos en la lengua del amor que había sentido con alguna compañera en las múltiples producciones que trabajó.

Sin filtros

El galán de 66 años, mencionó que se enamoró de alguna compañera durante las grabaciones de telenovelas. Sin embargo, fue muy claro en destacar que los actores pueden llegar a enamorarse del personaje, a través de la actriz, lo que hace que la producción pueda ser mucho más creíble para la audiencia.

“Hablando en serio, de alguna compañera me enamoré, de una compañera a la mitad de la telenovela. Es un proceso creativo que lleva tiempo, y en ese proceso te enamoras de la actriz y del personaje”, comentó, dejando impactado a Daniel y a los otros invitados.

Aunque el hijo de la respetada actriz Elisa Parejo, no mencionó el nombre de alguna colega en la actuación, reiteró que eso siempre sucede en los actores.

Años de amor

Daniel, con el humor que lo caracteriza, mencionó que Víctor lleva más de 30 años de relación seria y estable con Ivette Gazzaneo.