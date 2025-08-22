El merecido descanso de Daniel Sarcos en hermoso lugar de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Para el presentador y cantante venezolano Daniel Sarcos, siempre es increíble volver al país para disfrutar de cada lugar lleno de magia. Así lo demuestra su última publicación de Instagram, por unos días de descanso en Falcón, en compañía de amigos.

El exconductor de “Súper Sábado Sensacional”, ha posteado este viernes 22 de agosto un carrusel de diez imágenes luciendo muy sonriente y feliz en el Parque Nacional Médanos de Coro, uno de los lugares más emblemáticos del estado, que lleva a quien lo visite estar en la cima plena del cielo.

Mensaje de amor

Sarcos aseveró que llegar a Falcón representa recordar el bonito comienzo de su carrera en la televisión nacional. Además, es un recorrido nostálgico de hacer por parte de su familia, que tiene una gran importancia en su corazón.

“Los Médanos después de más 20 años. Adicora, justo detrás animaba eventos playeros en Semana Santa, gracias a los falconianos por ser tan buenos anfitriones”, escribió el artista de 57 años.

También hubo tiempo para disfrutar de las increíbles playas que ofrece el estado ubicado en el noroeste de Venezuela, siendo sus límites, al norte con el mar Caribe.

El zuliano estuvo acompañado de su amigo y compañero de viaje, Yasmil Marrufo, productor musical de grandes artistas internacionales. Las fotografías con seguidores también es parte de los momentos vividos por Daniel.

Mensajes de cariño

En cuestión de segundos la publicación se ha llenado de comentarios de amor y cariño, por verlo tan feliz disfrutando de los rincones del país que lo vio nacer y formarse en un respetado conductor de televisión.