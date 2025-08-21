Reconocida maquilladora de televisión le quitó la vida su propio hijo

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del entretenimiento de Estados Unidos está de luto tras conocerse el trágico fallecimiento de la reconocida maquilladora de televisión, Travis Renee Baldwin, de 57 años.

Reene Baldwin fue asesinada el pasado fin de semana en su residencia de Arlington, Virginia. Su propio hijo, Logan Chrisinger, de 27 años, es el principal sospechoso del crimen que ha conmocionado a la comunidad.

​De acuerdo a los primeros reportes policiales, los oficiales atendieron un llamado de emergencia por disparos en el departamento de la víctima. Al llegar, encontraron a Travis Renee Baldwin gravemente herida.

La maquilladora fue trasladada de inmediato a un hospital cercano, donde perdió la vida debido a sus heridas con impactos de balas. La policía arrestó a Logan Chrisinger en la escena del crimen, acusándolo de asesinato en primer grado con arma de fuego.

Por ahora, el joven permanece tras las rejas en la Cárcel del Condado de Arlington sin derecho a fianza, mientras se espera que lo procesen por el asesinato.

Una maquilladora ejemplar

​La maquilladora Travis Renee Baldwin era una figura muy respetada dentro de la televisión estadounidense, conocida por su trabajo con la periodista Greta Van Susteren, quien ha trabajado en importantes cadenas como CNN y Fox News.

"Qué tristeza. Mi maquilladora… y una amiga para todos sus colegas fue asesinada durante el fin de semana. Ella hizo mi maquillaje el viernes para el show y, por supuesto, nunca pensé que esa sería la última vez que la vería", expresó la comunicadora social.

​Por último, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los motivos que llevaron a su hija a quitarle la vida.