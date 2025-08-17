Muere emblemático villano de “Superman” a los 87 años

Suscríbete a nuestros canales

Este 17 de agosto se dio a conocer la lamentable muerte de la estrella de “Superman”, Terence Stamp a los 87 años, la noticia fue difundida por sus familiares a través de un comunicado.

“Deja un extraordinario trabajo como actor y escritor que seguirá inspirando a la gente”, afirma el escrito difundido, sin embargo, no aclararon las causas de su muerte. También, se desconoce si Stamp estaba librando una batalla con alguna enfermedad que pudo provocar su deceso.

Un ícono del cine

Terence Stampn obtuvo el reconocimiento mundial al ser una de las estrellas de “Superman”, interpretando al personaje de villano, General Zod, en la cinta de superhéroe.

Fue en la década de los 60 que inició su camino en la actuación con un debut en la película "Billy Budd", nominada al Oscar. Con el pasar de los años, se convirtió en una figura destacada en la industria del cine con créditos en “The Collector" y "Teorema".

Otras producciones en las hizo brillar su talento fueron "Wall Street" y la comedia "Bowfinger" y "Star Wars" interpretando al Canciller Valorum.

Como dato curioso el actor iba a ser James Bond después de Sean Connery, pero aquel plan nunca se dió y se trasladó a Italia.