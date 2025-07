Querido actor que interpretó a Superman confiesa acoso sexual en el set

Suscríbete a nuestros canales

El querido actor Dean Cain, conocido por su icónico personaje de Superman en la popular serie de los años 90 "Lois & Clark: The New Adventures of Superman", reveló haber sido víctima de acoso.

En una reciente y reveladora entrevista con Variety, el actor que interpretó a Superman confesó haber sido víctima de acoso sexual durante el rodaje del programa que lo catapultó a la fama mundial.

Según lo comentado, fue un importante ejecutivo del espectáculo su agresor sin embargo, no reveló la identidad del hombre.

"Podría haber tenido la mayor demanda por acoso sexual en la historia de Hollywood", sentenció.

Una serie exitosa que tuvo un fin

La serie "Lois & Clark: The New Adventures of Superman", se trasmitió entre 1993 y 1997 por la cadena ABC, pero fue interrumpida en su cuarta temporada, poniendo fin a la producción.

Esta decisión sorprendió a muchos, dado que ya existían guiones preparados para una quinta entrega. Dean Cain, en el papel de Clark Kent, y Teri Hatcher, como Lois Lane, conformaron una de las parejas más queridas de la televisión en aquella década.

Según la misma publicación, los rumores sobre tensiones en el set siempre fueron constantes y, ahora, con las declaraciones de Cain, vuelve a ser foco de atención.

Por su inesperada cancelación, algunos fans sugieren que estos conflictos pudieron haber sido un factor determinante para el fin de la exitosa serie.