Jencarlos Canela derretido de amor por su novia en su aniversario

Desde hace dos años Jencarlos Canela encontró el amor en la tenista inglesa Olivia Elliott, y por motivos de su aniversario no dudó en expresarle su amor a través de las redes sociales con un mensaje que causó envidia en muchas mujeres.

El protagonista de ‘Pasión Prohibida’ dejó al descubierto sus sentimientos por su amada compañera de vida dedicándole una carta abierta de amor con imágenes de momentos vividos al largo de dos años de noviazgo.

Aunque se desconoce la fecha exacta de cuándo comenzaron a salir, el actor, de 37 años, y la tenista, de 23, juntaros sus vidas y exhibieron en redes sociales su amor sin esconderse con apariciones en eventos públicos.

Sin embargo, fue el 29 de julio, cuando el cubano-americano posteó por el segundo aniversario, es decir, la pareja inició su amorío en esa fecha en 2023.

Jencarlos Canela derrocha amor

La publicación, Jencarlos Canela derrocha todo su amor por Olivia Elliott, la cual acumuló miles de reacciones de sus admiradores.

"He escrito esta dedicatoria como 10 veces hasta que me di cuenta que no hay nada que pueda decir para expresar completamente lo mucho que significas para mí y lo maravilloso que ha sido este camino de dos años contigo", expresó Canela.

"Gracias por tu compromiso, por amar a mi familia y mis amigos. Gracias por pretender que te sabes todas las canciones en español en las fiestas de mi familia. Gracias por reírte de mis chistes, hasta los malos", bromeó.