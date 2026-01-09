¡Rattle N Roll vuelve a Arabia Saudita! Confirmada su participación en la Saudi Cup de $20 millones

Suscríbete a nuestros canales

El ganador de Grado 1, Rattle N Roll, emprende su regreso al Medio Oriente para participar en uno de los eventos más lucrativos del calendario mundial, la Saudi Cup.

Así lo confirmó su entrenador, Kenneth Mc Peek, en una declaración recogida por Maria Rampellini, del portal drf.com. El corredor, que acumula ganancias superiores a $3.6 millones, tiene pautada su próxima salida en la Saudi Cup, dotada con una bolsa de $20 millones.

La carrera, que se disputa en una distancia aproximada de 1 1/8 de milla, se llevará a cabo el próximo 14 de febrero en el hipódromo Rey Abdulaziz en Arabia Saudita.

Retorno al Medio Oriente: Saudi Cup

Rattle N Roll llega a este compromiso con una reciente victoria en el Tinsel Stakes de Oaklawn Park, donde se impuso el pasado 20 de diciembre. En esa ocasión, el ejemplar se abrió cinco veces en la recta final y ganó con comodidad, para de esta manera igualar el mejor Beyer Speed Figure de su carrera, un 101.

"Queríamos recuperar su confianza", dijo Mc Peek. "Creo que el Tinsel fue una gran carrera para él, y seguiremos ahí".

Antes del Tinsel, Rattle N Roll terminó quinto en el Grado 2 Clark en Churchill Downs. El año pasado, ganó precisamente el Clark y viajó a Arabia Saudita, donde se llevó el Grupo 3 de la Copa Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas en enero, antes de finalizar quinto en la Saudi Cup.

Joel Rosario, jinete que estuvo a bordo tanto en Arabia Saudita como en su reciente triunfo en Oaklawn, mantiene la montura. Rattle N Roll, propiedad de la asociación de Sharaf Mohamad Alhariri y Lucky Seven Stables, tiene pautado viajar a Arabia Saudita el 2 de febrero.