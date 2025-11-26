¡600 mil dólares en juego! Rattle N Roll defenderá su título en la mejor de Churchill Downs

Suscríbete a nuestros canales

Churchill Downs, ubicado en Lousville, Kentucky, presenta para este viernes 28 de noviembre una cartelera de 12 carreras, que incluyó dos pruebas de Grado. El Clark S. y el Mrs. Revere. La undécima carrera del viernes en Churchill Downs, Kentucky, se disputará la edición 151 del Clark S. (G3) con una bolsa de $600.000 a repartir en recorrido de 1.800 metros. Esta prueba atrajo a un grupo de 12 participantes.

Entre los caballos que acompañarán a Rattle N Roll, ganador de esta carrera en la pasada edición, se encuentran el ganador de la Dubai World Cup (G1), Hit Show, el ganador de múltiples carreras de grado First Mission y los ganadores de carreras de grado de 3 años Chunk of Gold, Gosger y Magnitude.

Entrenado por Kenny McPeek, Rattle N Roll obtuvo una victoria en el Clark del año pasado sobre Most Wanted. Tras esa carrera, el hijo de Connect compitió en Arabia Saudita y Dubái, donde ganó la Copa Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas (G3) y luego finalizó quinto en la Copa Saudí (G1) y octavo en la Copa Mundial de Dubái (G1).

Desde su regreso a Estados Unidos, Rattle N Roll, llegó sexto en el Lukas Classic (G2) y segundo en el Fayette (G2). First Mission, tiene victorias en el Alysheba (G2) de 2024 y el Oaklawn Handicap (G2) de 2025, quedó segundo por una nariz en el Clark de 2023, superado por Trademark.

Hit Show, hijo de Candy Ride, ganador de la Copa Mundial de Dubái a principios de este año, ha ganado 11 de sus 22 carreras y ha acumulado más de 8,7 millones de dólares en premios. Cox ganó el Clark de 2018 con Leofric, montado por Florent Geroux.

Además de los experimentados caballos, se ha inscrito un trío de potros de 3 años. El entrenado por Brendan Walsh, Gosger obtuvo una victoria en el Lexington Stakes (G2) antes de quedar segundo en el Preakness Stakes y el Haskell (G1). Será montado por Luis Sáez. El entrenador Walsh intentará ganar su segunda Clark después de hacerlo en el 2021 con Maxfield.

Magnitude, ganador del Risen Star (G2), entrenado por Steve Asmussen, quedó segundo detrás de Baeza en el Pennsylvania Derby (G1). El hijo de Not This Time será montado por José Ortiz. Asmussen ganó el Clark de 2016 con Gun Runner.

Chunk of Gold participante del Kentucky Derby 151 gracias, a su segundo puesto detrás de Magnitude en el Risen Star. Entrenado por Ethan West, el historial de Chunk of Gold destaca la victoria en el West Virginia Derby (G3) en Mountaineer. Junior Alvarado debutará en la carrera.

Desde que la carrera Clark se trasladó a la temporada de otoño en 1953, 23 caballos de tres años la han ganado, pero solo uno en la última década: Gun Runner. La Clark se disputó durante la temporada de primavera entre 1875 y 1952, y anteriormente era una prueba de fuego para muchos caballos de tres años después del Derby de Kentucky.