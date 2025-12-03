NFL: Mike Tomlin acepta la crítica: "Si no ganas, no es entretener"

Suscríbete a nuestros canales

Los Pittsburgh Steelers sufrieron este domingo su segunda derrota consecutiva de manera contundente ante los Buffalo Bills, un resultado que ha encendido las alarmas en la "Ciudad del Acero" y que culminó en un inédito estallido de frustración.

Hacia el final del encuentro, la ineficacia del equipo colmó la paciencia de los fanáticos en el Acrisure Stadium, donde los abucheos fueron ensordecedores y se acompañaron de cánticos exigiendo la salida del entrenador en jefe, Mike Tomlin.

El head coach de los Steelers, conocido por su compostura, abordó la derrota y la dura respuesta de la fanaticada este martes durante un encuentro con la prensa, dejando ver su propia frustración.

Aceptando la Crítica

Lejos de rechazar las quejas del público, Tomlin se mostró inusualmente comprensivo con el sentir de la afición:

“En general, estoy de acuerdo con ellos, desde esta perspectiva: el fútbol americano es nuestro deporte, estamos en el negocio del entretenimiento deportivo”, dijo Tomlin. “Así que, si animas a los Steelers, entretenerlos es ganar. Y cuando no ganas, no es entretener”.

Esta caída significó la quinta derrota del equipo en los últimos siete juegos, una racha que desvía a Pittsburgh de la senda de playoffs. Tomlin, quien nunca ha tenido una temporada perdedora en su larga y condecorada trayectoria, entiende la naturaleza del negocio: "Si has estado en este negocio, lo entiendes, y por eso lo respeto. Comparto las frustraciones, entiendo qué hace que esto funcione, y ganar es lo que lo hace funcionar".

El Boicot al "Renegade"

La angustia estalló en el Estadio Acrisure de la forma más dramática y simbólica. En el último cuarto, el público abucheó al comenzar a sonar la canción "Renegade" de Styx, un clásico de los últimos partidos que tradicionalmente enciende a la defensa de Pittsburgh. Que la afición abucheara su himno de guerra es un claro indicador de la profundidad de la crisis.

Tomlin no fue el único en la banca cuyas frustraciones se desbordaron mientras los Bills dictaban el ritmo del juego. Buffalo acumuló 249 yardas terrestres y, de manera crucial, mantuvo el balón durante casi 42 minutos, señalando un colapso total en la línea de golpeo de Pittsburgh.

La Indisciplina, el factor clave

El entrenador también señaló la pérdida de compostura como un factor inaceptable en las derrotas recientes.

“Tengo la responsabilidad de asegurarme de que estos chicos entiendan que ser un equipo difícil de vencer implica no vencernos a nosotros mismos”, puntualizó Tomlin. “Tuvimos algunas penalizaciones, y sin duda las habrá cuando juegues. Pero las penalizaciones de 15 yardas, la pérdida de compostura y cosas por el estilo no nos han afectado. Y eso debe corregirse de inmediato”.

A pesar de la racha negativa, Mike Tomlin sigue siendo optimista sobre las perspectivas de su equipo, incluso si los datos recientes no lo apoyan: Pittsburgh tiene marca de seis victorias y 11 derrotas en sus últimos 17 juegos, lo que subraya la urgencia de enderezar el rumbo en la recta final de la temporada.