Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño

Suscríbete a nuestros canales

La música regional mexicana se viste de luto por el brutal asesinato del vocalista de Enigma Norteño, Ernesto Barajas. De acuerdo a los primeros reportes, el dueño del grupo fue dado de bajo en Guadalajara.

Fue la página de entretenimiento “Chamonic” el primer medio en confirmar la lamentable noticia. Al parecer el motivo del asesinato fue un ajuste de cuentas, sin embargo, las autoridades no han dado una declaración oficial.

Se presume que un sicario del Cártel de Jalisco Nueva Generación fue el encargado de la muerte de Ernesto Barajas. Los sujetos habrían interceptado al cantante en unas motocicletas y abrieron fuego quitándole la vida.

Su cuerpo quedó tendido en la calle a las afueras de una bodega de automóviles y autoridades lo están manejando como un ataque directo.

“Todos los cantantes que vivían en Culiacán han desertado y se han ido a Guadalajara”, se lee en la publicación del medio de comunicación. Por otro lado, Infobae México confirmó que en el incidente perdió la vida uno de los acompañantes del vocalista y resultó herido otro hombre no identificado.

El paso de Ernesto Barajas por Enigma Norteño

En 2004 se fundó la agrupación Enigma Norteño, siendo su producto y vocalista Ernesto Barajas, quien ganó notoriedad por su voz y talento a lo largo de los años con la banda.

Grandes temas como: “Mayito Gordo”, “Los lujos del R”, “Quemándose un Gallito” (El Rambo), “Chavo Félix” y “El Ondeado”, conquistaron al público. Por su parte, en Estados Unidos se posicionaron con su presencia en distintos escenarios.

Posible vínculo delictivo

Aunque Barajas negó en ocasiones tener algún nexo con algún cartel, reconoció que en algunas ocasiones le solicitaron componer corridos a su medida.

En 2023, trascendió a la prensa que el mexicano estaba siendo amenazado por el Cártel Jalisco Nueva Generación a través de una narcomanta.