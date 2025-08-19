Influencers casi pierden la vida mientras grababan un vídeo

Suscríbete a nuestros canales

Dos influencers casi pierden la vida al ser impactados por un auto cuando estaban en medio de una grabación para sus redes sociales. Todo quedó documentado en un video que se publicó en Internet y causó el asombro de los usuarios.

Nina Santiago, mejor conocida como NinaUnrated, y Patrick Blackwood estuvieron involucrados en un incidente dentro un restaurante, ubicado en Texas, Houston.

El inoportuno acontecimiento sucedió cuando ambos estaban filmando contenido para sus plataformas; un banquete de distintas comidas adornaba la mesa de los influencers mientras ellos iban probando y dando su opinión.

Sin embargo, no se percataron que un vehículo modelo SUV se aproximaba contra ellos, sin poder actuar a tiempo, Nina y Patrick salieron afectados en el impacto.

¿Cómo se encuentran los influencers?

A pesar del trágico accidente ninguno de los creadores de contenido salió gravemente lesionados, ni se reportaron víctimas mortales. “Estoy más que agradecido de estar vivo después de que un SUV se estrellara contra la pared de vidrio”, destacó Santiago en una publicación.

En Instagram los influencers exhibieron sus heridas leves como varias cortadas en sus cuerpos por el impacto contra la ventana de vidrio, a pesar que fueron a parar al hospital, su permanencia fue esporádica.

Por último, la mujer reflexionó: “Esta experiencia me mostró quién realmente importa; la vida es demasiado corta para rencores o ira. Deja ir, perdona, vive el ahora y aprecia a los que te rodean esta podría haber sido nuestra última comida”.