El presidente de la FVF da pistas sobre el próximo DT de la Vinotinto

Los días avanzan y en la Vinotinto aún no hay una confirmación oficial sobre el nombre que encabezará el banquillo criollo de cara al próximo ciclo mundialista de 2030.

Sin embargo, hay unas declaraciones del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez, que no pueden pasar desapercibidas porque dan pistas a lo que tendría definido su equipo para la elección del técnico del combinado.

El mandatario federativo fue entrevistado en Tama Stereo y analizó una propuesta que sigue en la mesa sobre el Mundial 2030, al que podrían clasificar 64 selecciones si la FIFA termina por aceptarlo.

Según la lógica del Giménez, una decisión como esa dejaría sin mucho sentido la escogencia de un entrenador extranjero para Venezuela, dado que igual la clasificación estaría asegurada.

Las palabras de Jorge Giménez sobre la Vinotinto

"También hay una posibilidad que en el congreso de Vancouver, el de la FIFA en abril, se decida que el mundial por ser un centenario aumente a 64 países, lo que haría que clasificaríamos todo", inició diciendo el mandatario.

Y luego agregó: “Entonces de qué te sirve traerte un técnico extranjero que te va a cobrar millones, si ya estás clasificado”. Estas palabras no pueden pasar por debajo de la mesa, cuando ese debate sigue abierto en el entorno del balompié criollo.

A su vez, en la secuencia posterior fue aún más contundente: "Probablemente sea un criollo si vamos todos (al Mundial 2030) porque ya vas a estar clasificado".

Ahora mismo, los principales candidatos se dividen en dos sectores, entre quienes asumen que Oswaldo Vizcarrondo, hoy DT del equipo sub-20 y que dirigió a Venezuela en el Mundial sub-17, sea el seleccionado, porque además viene de haber sido ya técnico interino en el amistoso ante Argentina.

Por su parte, otros nombres que suenan en las preferencias de la afición para la Vinotinto son Richard Páez, César Farías y Rafael Dudamel, todos ex entrenadores del elenco nacional y que son respetados por ayudar en la progresión de la selección.