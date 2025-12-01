Richard Páez se postula a la Vinotinto y da otro nombre si él no es el elegido

Suscríbete a nuestros canales

El año 2025 está en las etapas finales y la Vinotinto sigue sin conocer oficialmente quien será el mandamás del banquillo para el nuevo proceso en la selección, pese a que nombres como Richard Páez, otrora entrenador del combinado, sigue sobre la mesa de la afición.

Justamente, el mismo entrenador no ha tenido problema en reconocer sus preferencias para esta responsabilidad, lo que ha causado un debate intenso en redes sociales.

El veterano estratega compartió su opinión a través de la red social X (antes Twitter), por la que suele interactuar seguido y en la que esta vez volvió a ponerse como opción principal para encarar este tramo en el elenco nacional.

"En el momento crítico y pérdida de confianza en La Vinotinto y sus jugadores,solo hay 2 DTs Venezolanos aptos para reactivar y lograr tener una Selección de Alto nivel de rendimiento", inició escribiendo el DT.

¿A quién postuló Richard Páez para la Vinotinto?

Lo dicho, el estratega -que hoy vive en Estados Unidos al lado de su familia- dejó claro que se ve como la alternativa que puede tomar el rumbo de la Vinotinto.

Sin embargo, la sorpresa saltó cuando agregó otro nombre a la discusión, que considera como idóneo para regresar al equipo nacional una identidad de juego.

"Uno es Richard Páez Monzón y el otro es César Farías. Sino es volver por aventurar con extranjero", escribió, en referencia a los rumores que han surgido sobre la FVF y su intención de encontrar un estratega extranjero para la selección, como en tres ciclos más recientes con el portugués José Peseiro y los argentinos Néstor Pekerman y Fernando Batista.

Hay que recordar que Richard Páez goza de un respeto importante en el ámbito del fútbol venezolano, en el que una parte le atribuye haberle dado a la Vinotinto la identidad para jugar con un estilo asociativo ante selecciones importantes en la Conmebol entre los años 2001 a 2007, así como haber logrado que a Venezuela se le dejara de conocer como 'La Cenicienta' por sus estrepitosas derrotas décadas antes.