Richard Páez le manda fuerte dardo a la FVF: "Es una falta de respeto"

Richard Páez, ex seleccionador nacional y una figura histórica en el banquillo de la Vinotinto, ha vuelto a generar debate en el fútbol venezolano.

A través de sus redes sociales, el estratega ha lanzado un mensaje contundente a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) sobre el perfil ideal que debe tener el próximo técnico de la selección absoluta: un perfil con probada experiencia y madurez profesional.

Sus palabras llegan en un momento crucial, con Fernando Aristeguieta dirigiendo de forma interina, y con la necesidad de nombrar a un sucesor para el siguiente ciclo de competición.

"Una falta de respeto"

El mensaje más fuerte de Richard Páez fue una crítica directa, que muchos interpretaron como una referencia al proceso anterior, dirigido por Fernando Batista, quien terminó siendo un fracaso en las Eliminatorias Sudamericanas.

El "Profesor" advirtió que la FVF debe evitar caer en la tentación de nombrar a un técnico en formación para liderar el proyecto nacional:

"Si a La Vinotinto Absoluta le eligen un seleccionador en etapa de formación profesional como el anterior, es una falta de respeto a Venezuela que no se puede repetir. Pero sabemos quiénes eligen y se puede esperar todo."

La selección absoluta, con la presión de las Eliminatorias y la responsabilidad de representar al país, requiere de un líder con un camino recorrido y la capacidad probada para gestionar un grupo de alto nivel y enfrentar los desafíos del fútbol de selecciones.

Vizcarrondo debería esperar...

Asimismo, también se refirió específicamente a la posibilidad de que el excapitán de la Vinotinto, Oswaldo Vizcarrondo, pudiera asumir el rol. El actual técnico de la categoría Sub-17 y Sub-20 es una figura querida por la afición. Sin embargo, Páez aconsejó paciencia y desarrollo progresivo:

"No es su momento, debe seguir desarrollándose, porque es un excelente talento potencial como entrenador, que no se debe madurar express."

Aunque "Vizca" posee el conocimiento y la mística, el salto a la selección absoluta sin la debida experiencia en banquillos podría ser perjudicial para su desarrollo como técnico y para el proyecto nacional.

La elección del próximo seleccionador será la primera gran decisión de la FVF de cara al próximo ciclo, y las palabras de Richard Páez han sentado el precedente de la exigencia que la afición y los íconos de la Vinotinto esperan en la búsqueda de ese nuevo líder.