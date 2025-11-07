Oswaldo Vizcarrondo muestra autocrítica tras el empate: "Debíamos ser más eficaces"

Suscríbete a nuestros canales

El seleccionador de la Vinotinto Sub-17, Oswaldo Vizcarrondo, se mostró mesurado y autocrítico ante los medios tras el empate 1-1 contra Egipto, un resultado que, si bien mantiene invicto al equipo, dejó la sensación de haber perdido una oportunidad de sellar la clasificación.

En la zona mixta, el exdefensor venezolano valoró la superioridad de su equipo en el juego, pero fue enfático al señalar la falta de contundencia en el área rival.

"Las vías no las conseguimos"

Vizcarrondo no dudó en destacar el buen desempeño de sus dirigidos, aunque lamentó la falta de eficacia para traducir el dominio en una victoria:

"En el desarrollo del partido fuimos superiores. Tuvimos muchas ocasiones de gol donde debíamos ser más eficaces. Los jugadores están decepcionados, porque creo que las vías no las conseguimos (para aprovechar la superioridad numérica)", señaló el técnico.

La decepción en el vestuario es un indicador del alto estándar de exigencia que el entrenador ha implementado, buscando que el equipo no se conforme con el empate.

El liderato, objetivo en la mira

A pesar del tropiezo, Oswaldo Vizcarrondo confirmó que el objetivo principal en la última jornada no es solo clasificar, sino hacerlo por la puerta grande, apuntando al primer lugar del Grupo E.

"Ahora que tenemos el último partido en disputa, estamos peleando y ¿por qué no...? Lo primordial para eso es ganar (contra Haití) y después ya veremos si se da", afirmó.

La situación de Henrry Díaz

En cuanto a la disponibilidad del mediocampista Henrry Díaz, una pieza clave en el esquema y que se perdió este duelo por lesión, explicó: "Siempre trato de colocar en la cancha al que esté al 100% y si él no está en esa condición para el próximo partido lastimosamente no estará disponible".

La Vinotinto Sub-17 afrontará la última jornada con el objetivo de sellar su pase a los dieciseisavos de final del Mundial y el desafío de ser más contundente para alcanzar el liderato.