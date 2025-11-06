Telasco Segovia elogia a Oswaldo Vizcarrondo: "Nos dio una identidad"

Suscríbete a nuestros canales

El mediocampista venezolano Telasco Segovia, una de las jóvenes promesas de la Vinotinto Absoluta, ha expresado públicamente su admiración por la labor realizada por Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador, destacando su impacto tanto en las categorías inferiores como en la selección mayor durante su interinato.

El jugador del Inter Miami también dedicó palabras de reconocimiento y aliento a los juveniles que lograron la histórica victoria contra Inglaterra en su debut en el Mundial Sub-17 Qatar 2025.

El impacto de Vizcarrondo

Telasco Segovia, quien compartió con Vizcarrondo durante su breve etapa al mando de la selección absoluta, resaltó la claridad conceptual que el exdefensor ha aportado al combinado nacional. El actual estratega de la Vinotinto Sub-17, fue elogiado por "Telasquito" por su desempeño y la identidad que ha inculcado.

"Creo que el profe de la Sub-17 está haciendo un muy buen trabajo, lo tuvimos ahora en la Absoluta (de forma interina). Creo que también le fue muy bien con nosotros. Nos dio una idea, una identidad."

Celebración por la gesta mundialista

El triunfo de la Vinotinto Sub-17 contra una potencia como Inglaterra en el primer partido del Mundial Sub-17 Qatar 2025 llenó de orgullo a la generación de Telasco Segovia y al resto del país. El centrocampista de 22 años destacó el proceso formativo de los juveniles que lograron la hazaña:

"Creo que los chamos vienen haciendo un proceso muy bueno. Estoy muy feliz de que le hayan ganado a Inglaterra y espero que sigan pasando de fase y puedan traer el torneo a Venezuela que nos llena mucho de orgullo ver como están trabajando en las inferiores de la selección."

Su mensaje es un reconocimiento a la victoria y un espaldarazo a la continua labor en las categorías inferiores de la selección. La confianza en que los jóvenes talentos puedan trascender y competir por el título es un reflejo del optimismo que reina en el entorno del fútbol venezolano gracias a estos resultados históricos.

El éxito de la Sub-17, sumado al reconocimiento interno del trabajo de Oswaldo Vizcarrondo, pinta un panorama prometedor para el futuro de la Vinotinto, con prospectos demostrando su calidad en los escenarios más importantes del fútbol mundial.