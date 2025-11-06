Fútbol Internacional

¿Debutará? Joven Vinotinto entrena con el primer equipo de la Fiorentina

El prometedor lateral venezolano espera tener la oportunidad de demostrar su talento en la máxima categoría de Italia

Por

Carlos Mora
Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 04:26 pm
El joven lateral izquierdo venezolano Luis Balbo continúa afianzándose en el radar del primer equipo de la Fiorentina. La "Viola" ha brindado una nueva e importante oportunidad al talento criollo, al invitarlo a participar en la sesión de entrenamiento previo a su compromiso en la UEFA Conference League.

Esta convocatoria a los entrenamientos del equipo principal, dirigido por Daniele Galloppa, no es un hecho aislado. El cuerpo técnico ha demostrado seguir de cerca el desarrollo del defensor de 19 años, invitándolo de manera recurrente a estas sesiones, con el objetivo de que se adapte al ritmo y la intensidad del fútbol profesional de élite.

Columna vertebral en la Sub-20 de la Fiorentina

Aunque Luis Balbo aún no ha debutado en un partido oficial con el primer equipo, su desempeño en las categorías inferiores lo consolida como una de las promesas del club. El venezolano es una pieza fundamental e inamovible en la categoría Sub-20, que disputa el Campeonato Primavera 1.

En el inicio de la presente temporada, registra 10 partidos en el torneo doméstico, siendo titular en nueve de esos compromisos. Además, también ha logrado proporcionar uan asistencia (contra Inter de Milán U-20).

Su participación constante en la alta competición juvenil italiana le permite mantener un ritmo exigente que justifica el interés del cuerpo técnico del primer equipo.

Proyección con la Vinotinto

A nivel de selecciones, Luis Balbo también es un nombre que resuena con fuerza dentro de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). El jugador ha sido convocado en varias ocasiones a los módulos de entrenamiento de la selección Absoluta de la Vinotinto.

Si bien aún está pendiente su debut oficial con la mayor en un compromiso internacional, su rodaje en la élite juvenil europea lo mantiene como una opción de gran futuro para el lateral izquierdo venezolano.

Cabe destacar, que su más reciente experiencia en un torneo oficial se dio con la Selección Nacional Sub-20, en el Sudamericano de la categoría, dirigido por Ricardo Valiño (ex seleccionador de la categoría).

