¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Vinotinto?

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa crece entre los aficionados de la Vinotinto ante la inminente salida a la venta de la nueva equipación oficial, diseñada por Adidas. Según reportes del portal ForoVinotinto, la camiseta ya figura listada en las tiendas oficiales de la marca deportiva, revelando los precios estimados para el mercado.

Los fanáticos de la selección venezolana de fútbol pronto podrán adquirir la indumentaria que usará en sus próximos compromisos. La marca deportiva ha dispuesto de diferentes versiones para que la afición pueda elegir según sus preferencias y presupuesto.

Rangos de precios estimados por versión

Los costos de la nueva camiseta varían significativamente dependiendo de si se trata de la versión de juego (utilizada por los futbolistas) o la versión fanático (diseñada para el uso diario), así como por el género y el tamaño.

Versión de la camiseta Precio estimado (USD) Características Versión Jugador $169.90 Máxima tecnología (HEAT.RDY o similar), corte ajustado, material idéntico al usado en cancha. Modelo Femenino $124.90 Versión fanático con corte y diseño adaptado a la silueta femenina. Versión Fanático $124.90 Tecnología AEROREADY (o similar), corte regular, diseño más accesible para la afición. Versión Niños $89.90 Modelo adaptado a tallas infantiles, ideal para los más pequeños seguidores.

Próximos pasos para la adquisición

La publicación de estos precios en las tiendas en línea de Adidas a nivel regional sugiere que el lanzamiento oficial en Venezuela y el resto de los países está muy cerca.

Los aficionados deberán estar atentos a los canales oficiales de Adidas en el país y a las tiendas multimarca autorizadas para conocer la fecha exacta de inicio de ventas y las condiciones de distribución local.